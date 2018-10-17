محافظ الفيوم يشهد احتفال حزب مستقبل وطن بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات صالون حزب مستقبل وطن بالفيوم، الذى أُقيم بنادى قارون الرياضى، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "الشباب والقدوة فى حرب اكتوبر.. 45 عامًا من المجد"، بحضور المهندس عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بالفيوم، واللواء تيسير الطوبجى قائد معركة أبو عش، واللواء حمدى الشوربجى قائد معركة لسان بور توفيق، والمهندس جمال الجارحى رجل الأعمال والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وحشد من القيادات التنفيذية والشعبية.





تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والأشعار فى حب مصر، كما تم تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر وأُسر الشهداء.





وأكد محافظ الفيوم أن انتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 تمثل تجسيدًا حيًا لإصرار وعزيمة الشعب المصري الذي تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر وللأمة العربية، بعد تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر، وعبور خط بارليف الحصين، وإعادة الكرامة والعزة للدولة المصرية وللأمة العربية.





وأشاد المحافظ بالمشاركة البناءة للقوات المسلحة فى جميع المشروعات القومية، فضلًا عن دورها فى حماية البلاد والذود عن أمن مصر، لافتًا إلى أن المعركة الحقيقية هي معركة البناء والتنمية، والعمل الجاد لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى، مؤكدًا أن مفهوم دعم الدولة المصرية واجب وطنى على كل مصرى عاشق لتراب وطنه، خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد والتى تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل بناء مصر المستقبل، كما أكد على ضرورة غرس الانتماء وحب الوطن فى نفوس الأبناء واستلهام روح نصر أكتوبر لبدء مرحلة جديدة من العمل والتنمية، داعيًا الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.



