المحترف المصري احمد ناصر لـ صدي البلد: ميدو سبب رحيلى عن الزمالك.. ومحمد صلاح يساعدني فى هولندا



دخلت جدران الزمالك في سن الـ 6 سنوات وميدو طفشني

أطمح في اللعب بقميص المنتخب

يكرمونني في هولندا من أجل محمد صلاح

لم يكن يعلم أحمد ناصر مدافع الزمالك السابق أن مباراة ودية مع أساطير أياكس بحضور فان دير سار وفرانك ديبور قد تلفت أنظار الفريق الهولندي العريق للعب بقميص الفريق.

وتقرر استمرار ناصر مع فريق الدرجة الثانية لحين فتح باب القيد فى هولندا في يناير المقبل ليحسم النادى الهولندى قراره النهائى سواء بالتعاقد مع اللاعب ناصر أو عودته لفريقه الحالى الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية والانتظار للميركاتو الشتوي المقبل.

ويتحدث أحمد ناصر صاحب الـ 26 عامًا في حوار لموقع "صدى البلد" وكشف العديد من الأمور منها سبب رحيله عن الزمالك وخلافه مع الإسماعيلي وعلاقته بمحمد صلاح.



كيف انتقلت لأياكس؟ كنت ألعب في أحد فرق الدرجة الثانية بهولندا و رأني أحد من "الكشافة" و هو من أساطير النادي وتابع أدائي، حتى تواصل معي أحد من أياكس للعب مباراة ودية بقميص أياكس بحضور عدد من أساطير النادي فرانك ديبور وفان دير سار وبعض اللاعبين بالفريق الأول على أن يتم تقييم أدائي واحتمالية ان ألعب بالفريق الثاني وبالفعل لعبت بشكل جديد وأتدرب معهم منذ شهرين.

هل من الممكن أن نراك لاعبًا في الفريق الأول لنادي أياكس في يناير المقبل ؟ أتمنى، ولعبت عددا من المباريات الودية مع الفريق الأول والثاني وأنتظر يناير المقبل لمعرفة إذا أراد الجهاز الفني للفريق قيدي بالفريق أم لا.





هل تحدث أحد من إدارة الفريق الهولندي معك ؟ بالتأكيد، لقد تحدث مع المدير الرياضي بالنادي أكثر من مرة والمدير الفني للفريق الأول والثاني يتحدثون معي بشكل مستمر.

كيف تقيم الفترة التي قضيتها مع أياكس حتى الآن ؟ فخور، لأن وجودي داخل ناد كبير بحجم أياكس أمر يعطيني أملا وطمعا كبيرا للاستمرار، وسعيد للغاية.





كيف كان الاستقبال والتعامل معك في الفريق الهولندي؟ الاستقبال كان فوق الوصف، الجميع يتعامل معي بكل احترام وهم يحترمون جميع اللاعبين وهذا أمر يعجبني في أياكس.

ما الفرق بين التعامل مع اللاعبين في هولندا ومصر؟ كالفارق بين السماء والأرض، في الخارج هم يدركون قيمة كل لاعب، ويتعاملون مع كل شخص على أنه لاعب كبير دون التفرقة إذا كان اساسيًا أم احتياطيا او إذا ظهر اللاعب بشكل سيئ فهذا هو الفريق بيننا وبينهم.





كيف تقييم تجربتك مع الزمالك والإسماعيلي والإتحاد السكندري وأي الفرق أقرب إلى قلبك ؟ الحمد لله لقد لعبت لثلاثة أندية كبار الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وأنا سعيد للغاية للعب لثلاثة أندية شعبية بمصر، وقبل مغادرة مصر، حتى أن جماهير الدراويش ودعتني قبل السفر لهولندا في استاد الإسماعيلية في مباراة الكويت الكويتي في البطولة العربية.

ما سبب رحيلك عن الزمالك ؟ دخلت جدران الزمالك وأنا في سن الـ 6 سنوات حتى تم تصعيدي إلى الفريق الأول ولعبت تحت قيادة الكابتن حلمي طولان، حتى تولي أحمد حسام "ميدو" القيادة رحلت عن القلعة البيضاء الي الإسماعيلي حتي جاء ميدو مرة أخرى وتولي قيادة الدراويش -وكنت أساسيًا في تلك الفترة- وغادرت الإسماعيلي بسبب صدامات بيني وبينه حتى أن الأمر أثار جماهير الإسماعيلي ودافعوا عني في تلك الفترة.

