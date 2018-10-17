أخر ملوك منطقة الجزاء..هل يعود متعب للملاعب؟

تداولت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي المهتمة بكرة القدم معلومات منذ صباح اليوم الأربعاء عن محاولات يُجريها المدير الفني السابق للمنتخب الوطني حسن شحاتة لإقناع نجم الأهلي والمنتخب المعتزل منذ بداية الموسم عماد متعب من أجل إقناعه بالتراجع عن الاعتزال والعودة للملاعب مجدداً.





ويعمل حسن شحاتة الآن مستشاراً فنياً لنادي ماورفيك – أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري النمساوي- ، ويسعى شحاتة لإقناع متعب بالتراجع عن الاعتزال والعودة عن طريق النادي النمساوي، حيث يتمتع شحاتة بعلاقة جيدة مع متعب منذ أن كان مدربه في منتخب الشباب عام 2003.