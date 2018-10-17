أخر ملوك منطقة الجزاء..هل يعود متعب للملاعب؟

تداولت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي المهتمة بكرة القدم معلومات منذ صباح اليوم الأربعاء عن محاولات يُجريها المدير الفني السابق للمنتخب الوطني حسن شحاتة لإقناع نجم الأهلي والمنتخب المعتزل منذ بداية الموسم عماد متعب من أجل إقناعه بالتراجع عن الاعتزال والعودة للملاعب مجدداً.
ويعمل حسن شحاتة الآن مستشاراً فنياً لنادي ماورفيك – أحد أندية الدرجة
الثانية بالدوري النمساوي- ، ويسعى شحاتة لإقناع متعب بالتراجع عن الاعتزال والعودة
عن طريق النادي النمساوي، حيث يتمتع شحاتة بعلاقة جيدة مع متعب منذ أن كان مدربه
في منتخب الشباب عام 2003.
لا يزال يفكر
وطلب متعب مهلة من التفكير قبل الرد على عرض النادى النمساوى
بشكل نهائى، مبديا شغفه بالعرض والذى وصفه بالفكرة الرائعة.
وأكد نادر شوقي وكيل أعمال عماد أن متعب لم يتراجع حتى الآن عن قرار اعتزاله
كرة القدم، موضحاً في تصريحات صحفية أنه بالفعل هناك أحاديث من جانب ماورفيك أحد أندية
الدرجة الثانية بالنمسا خلال الفترة الحالية ولكن الأمور لم تصل حتى الآن إلى أي جديد.
مفاوضات نمساوية
في السياق ذاته كشف مصطفى النمر، مالك نادى نادي ماورڤيرك النمساوي أن حسن شحاتة المستشار الفنى للفريق النمساوى، له دور كبير فى ترشيح القناص عماد متعب للانضمام لصفوف ماورڤيرك، مشيرًا إلى إنه طلب من الإعلامي أحمد شوبير التوسط لإقناع متعب بالتراجع عن الاعتزال.
وأضاف مالك النادي النمساوي أن شوبير أكد له إنه سيتحدث مع متعب فى هذا الشأن، لافتًا إلى أن المفاوضات تسير حتى الأن بشكل جيد، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب أول نوفمبر المقبل فى العاصمة النمساوية فيينا.