تكدس بـ تجارة القاهرة والطلاب يستنجدون بالعميد

نشر أحد طلاب الفرقة الأولى انتساب بكلية التجارة جامعة القاهرة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، فيديو لأحد السكاشن التى تظهر تكدسا داخل القاعة التي يجرى ويدرّس بها السكشن في إحدى قاعات المحاضرات.



وأكد الطلاب، على أن مشكلة التكدس تواجه طلاب الانتساب ؛ نظرا لإهتمام إدارة الكلية بطلاب الانتظام فلا توجد مشكلة التكدس بين صفوف طلاب الانتظام من نفس الكلية.



وإنهالت التعليقات على الفيديو مطالبين بالتقدم بشكوى لعميد الكلية ؛ لإيجاد حل سريع للمشكلة بتوفير قاعات أكبر أو أى حل آخر تراه الإدارة مناسبا.