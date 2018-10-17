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تعليم

تكدس بـ تجارة القاهرة والطلاب يستنجدون بالعميد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:03 م
صدى البلد
ياسمين سامي
نشر أحد طلاب الفرقة الأولى انتساب بكلية التجارة جامعة القاهرة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، فيديو لأحد السكاشن التى تظهر تكدسا داخل القاعة التي يجرى ويدرّس بها السكشن في إحدى قاعات المحاضرات.

وأكد الطلاب، على أن مشكلة التكدس تواجه طلاب الانتساب ؛ نظرا لإهتمام إدارة الكلية بطلاب الانتظام فلا توجد مشكلة التكدس بين صفوف طلاب الانتظام من نفس الكلية.

وإنهالت التعليقات على الفيديو مطالبين بالتقدم بشكوى لعميد الكلية ؛ لإيجاد حل سريع للمشكلة بتوفير قاعات أكبر أو أى حل آخر تراه الإدارة مناسبا.

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