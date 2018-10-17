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أخبار العالم

رويترز تكشف حقيقة تسليم تركيا تسجيلات صوتية ومصورة لأمريكا حول جمال خاشقجي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:02 م
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
رويترز
كشفت مصادر أمنية أمريكية وأوروبية لوكالة "رويترز" أن أنقرة لم تسلم الحكومة الأمريكية أو حلفاء أوروبيين رئيسيين تسجيلات صوتية أو مصورة تردد أن تركيا حصلت عليها بشأن زيارة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، إلى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وذكرت أربعة مصادر أنه بعد قرابة أسبوعين من اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر، جمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المعلومات من خلال مصادرهم ووسائلهم الخاصة والتي تؤكد جزئيا تقارير إخبارية تستند إلى تسريبات لتسجيلات صوتية.

وتحدثت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها لرويترز أمس الثلاثاء واليوم.


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