متحدث الحكومة: مدبولي طلب ملفا من كل وزير عن الاستثمارات المباشرة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ناقش ملف الاستثمار بشكل موسع في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وطالب جميع الوزراء بـ إيفائه بملف يتضمن كافة المشاريع الاستثمارية المتاحة، وذلك خلال أسبوع.



وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز" أن الهدف من طلب ملف خاص بفرص الاستثمار من كل وزير؛ هو تهيئة المناخ الاستثمارى، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأي مشروع، ثم يتم الترويج للمشروع؛ لاختصار الوقت أمام المستثمرين.



وتابع قائلا: "رئيس الوزراء قال اليوم خلال الاجتماع، نحن لا نملك رفاهية الوقت فيما يخص الاستثمار، مصر تحتاج إلى المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر ".