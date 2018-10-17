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مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، إن المطارات المصرية على اتم الاستعداد لاستقبال كافة المسافرين والسياح الروس.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الإجراءات التأمينية تتم بكل قوة وأن الأمن و الامان متواجدان فى مصر.

وأشار إلى أن هناك خريطة فى سيناء بها أسماء الإرهابيين ويتم استهدافهم، وكشف أن سيناء هذا العالم 2018 سوف تكون خالية من الارهاب و الارهابيين.

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