مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، إن المطارات المصرية على اتم الاستعداد لاستقبال كافة المسافرين والسياح الروس.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الإجراءات التأمينية تتم بكل قوة وأن الأمن و الامان متواجدان فى مصر.



وأشار إلى أن هناك خريطة فى سيناء بها أسماء الإرهابيين ويتم استهدافهم، وكشف أن سيناء هذا العالم 2018 سوف تكون خالية من الارهاب و الارهابيين.

