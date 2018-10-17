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فن

سوزان نجم الدين : تعرضت لضرر نفسي بسبب روز

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:03 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أكدت الفنانة سوزان نجم الدين أنها تعرضت الى ضرر نفسى بسبب تقديمها شخصية "روز" ضمن احداث الفيلم السورى الذى يحمل نفس الاسم حيث عانيت كثيرا بسبب مشاهد العنف والضرب والدم.

وأضافت سوزان نجم الدين فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلة :"ان مشاهد العنف والضرب التى تعرضت لها فى الفيلم جميعها كانت حقيقية وتسبب لى فى ترك آثار جانبية فى جسدى عبارة عن كدمات وخبطات استمرت معي حتى بعد انتهاء تصوير الفيلم.

وأشارت سوزان إلى أنها حرصت على تقديم هذه المشاهد بنفسى من اجل اعطاء مزيد من المصداقية إلى العمل وكانت المخرجة رشا شربتجى تهتم بنفس كل المشاهد بدقة متناهية حتى لو تم اعادة المشهد أكثر من مرة.

يذكر ان فيلم "روز" تدور أحداثه حول ناشطة سياسية وتتعرض للاعتقال من قبل جماعة داعش ويتم تعذيبها على يد داعش الى ان تحاول الهرب ولكنها لم تستطع.

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