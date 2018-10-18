هبة هجرس: مبادرة ذوي الإعاقة تخدم جميع الفئات

قالت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة وصاحبة مبادرة دعم ذوي الإعاقة، إنها أطلقت المبادرة فى محافظتى سوهاج وبنى سويف ثم انطلقت لمحافظة الدقهلية عندما وجدت المحافظ لديه وعي بقضية ذوي الإعاقة.





وأضافت فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها ذهبت لتهنئته على المنصب الجديد وشرحت له مجالات عملى كنائبة، وعضو المجلس القومى للمرأة، فوجدته كان أحد أعضاء المجلس القومى فى الإسماعيلية، وشرحت له أمنياتى بتنفيذ المبادرة فى المحافظة، واتخذ فورًا قراره بإتاحة مبنى المحافظة، وأصدر تعليماته لكل التنفيذيين بتيسير الأمور.





وأشارت أن الإتاحة لذوى الإعاقة معناها تسهيل حياتهم سواء بمزلقان، أو بلغة إشارة، أو ورقة مكتوبة بطريقة برايل، فالخدمات لذوى الإعاقة لابد أن تكون "دور أرضى"، والطفل فى المدرسة لابد أن تكون المعلومة متاحة له.





وأكدت أن المبادرة لا تخدم المرأة فقط بل تخدم جميع فئات ذوى الإعاقة وأكثر من 60% من المجتمع مثل المسنين أو سيدة يعانى ابنها من الإعاقة.





ونوهت بأنها بالطبع تواجه صعوبات وتعود مرة أخرى للمحافظ، وستستكمل الشراكة مع باقى المحافظات فى المبادرة.