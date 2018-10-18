ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إعادة طفل تائه لأهله بعدما استقل قطارا بالخطأ

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:16 ص
إعادة طفل إستقل أحد
إعادة طفل إستقل أحد القطارات بالإسماعيلية بالخطأ لاهله
مصطفى الرماح
نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من إعادة طفل استقل أحد القطارات بالإسماعيلية بالخطأ إلى أهليته عقب العثور عليه ببنى سويف.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 872 "القاهرة/أسيوط"، بالعثور على طفل بالقطار بدون أهليته.

بالفحص تبين أن الطفل يدعى/زياد م. ف- 10 سنوات وبسؤاله قرر أنه استقل أحد القطارات من محطة سكك حديد الإسماعيلية (عن طريق الخطأ) ولدى وصوله محطة القاهرة إستقل القطار المشار إليه.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وبحث حالته وبذل المساعى للتوصل لأهليته وفى وقتٍ لاحق تم التوصل لأحد أقارب الطفل وتبين أنه يدعى "ح.أ.ح" - 21 سنة، عامل- أبدى رغبته فى استلامه، وعقب التواصل مع أهليته للتأكد من صلة القرابة أبدوا موافقتهم على تسليم الطفل إليه.

قدم المذكور الشكر لرجال الشرطة وامتنانه للجهد المبذول فى إعادة الطفل لأسرته.

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى للمحققين الأتراك داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

مدرب حراس المنتخب يوجه رسالة لـ أحمد الشناوي ويعلق على أداء حارس الأهلي

شاهد.. رقص طلبة جامعيين على أغانٍ شعبية بحقوق عين شمس

مصر خارج قائمة أفقر دول العالم .. وأفريقيا في المقدمة

احذر هذه الملابس تضر الأطفال باعتراف الشركة المصنعة

أشرف زكي: عمرو دياب قال لي لازم الناس تتعب عشان تشوفني

فساتين زفاف رائعة للمصممة ريم عكرا ..صور

شاهد.. في أحدث ظهور بعد إعلان إصابته بالسرطان.. الفيشاوي يقبل رأس نادية لطفي

وزير التعليم يوضح ملابسات وقف 4 معلمين عن العمل بسبب إعلانات الدروس

أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

ضياء السيد: لا توجد نصيحة يمكن أن أوجهها لصالح جمعة

الرئيس السيسي يصل القاهرة عائدا من روسيا بعد زيارة 3 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو
متحدث الحكومة: مدبولي طلب ملفا من كل وزير عن الاستثمارات المباشرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟