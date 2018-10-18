إعادة طفل تائه لأهله بعدما استقل قطارا بالخطأ

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من إعادة طفل استقل أحد القطارات بالإسماعيلية بالخطأ إلى أهليته عقب العثور عليه ببنى سويف.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 872 "القاهرة/أسيوط"، بالعثور على طفل بالقطار بدون أهليته.





بالفحص تبين أن الطفل يدعى/زياد م. ف- 10 سنوات وبسؤاله قرر أنه استقل أحد القطارات من محطة سكك حديد الإسماعيلية (عن طريق الخطأ) ولدى وصوله محطة القاهرة إستقل القطار المشار إليه.





على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وبحث حالته وبذل المساعى للتوصل لأهليته وفى وقتٍ لاحق تم التوصل لأحد أقارب الطفل وتبين أنه يدعى "ح.أ.ح" - 21 سنة ، عامل- أبدى رغبته فى استلامه ، وعقب التواصل مع أهليته للتأكد من صلة القرابة أبدوا موافقتهم على تسليم الطفل إليه.



