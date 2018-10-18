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اقتصاد

برزي يكشف عن 10 دول تستحوذ على صادرات مصر من الصناعات الغذائية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن 10 دول استحوذت على 44% من صادرات مصر من الصناعات الغذائية بقيمة 826.4 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري يأتي على رأسها السعودية بنحو 191.81 مليون دولار تليها ليبيا بقيمة 117.54 مليون دولار، والأردن بقيمة 96.32 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 87.91 مليون دولار، والجمهورية اليمنية بقيمة 86.93 مليون دولار.

وأشار "برزي"، في تصريحات صحفية، إلى أن صادرات الصناعات الغذائية إلى الإمارات العربية المتحدة بلغت نحو 83.15 مليون دولار خلال الفترة من " يناير- أغسطس 2018" ، وللعراق نحو 65.48 مليون دولار، وللمغرب نحو 55.41 مليون دولار، و للبنان نحو 38.51 مليون دولار، و للسودان نحو 3.34 مليون دولار.

وعن أهم صادرات الصناعات الغذائية المصدرة خلال الـ 8 أشهر الماضية .. أوضح برزي أنها تتمثل في زيوت وراتنجات عطرية بقيمة 252.55 مليون دولار، تليها الجبن المطبوخ نحو 114.26 مليون دولار، ثم صادرات الفراولة بقيمة 102.25 مليون دولار، منتجات المطاحن نحو 97.97 مليون دولار، وخضار مجمد بقيمة 79.57 مليون دولار، وعصائر ومركزات بقيمة 76.55 مليون دولار.

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