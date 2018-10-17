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أخبار البلد

داليا عاطف: مبادرة ذوي الإعاقة تهدف لتوفير مدن صديقة لهم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت داليا عاطف مسئول المرأة والطفل بالمجلس القومى للإعاقة وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة والمتبنية لمبادرة ذوى الإعاقة بتوفير بيئة صديقة لهم مع محافظ الدقهلية إن الانطلاقة بدأت من القيادة السياسية للدولة المتمثلة فى الرئيس السيسي وتدل على أن الخير قادم لذوى الإعاقة من خلال قرارات حاسمة لتمكينهم .

وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد، ذوى الإعاقة لديهم الكثير من المشاكل فى العمل والدراسة والخدمات الطبية، فالإعاقة الحركية تحتاج مصاعد ومنحدرات للصعود الميسر، والإعاقة السمعية تحتاج التعامل بلغة الإشارة او الترجمة النصية، الاعاقة البصرية تحتاج إتاحة كل الأوراق بطريقة برايل أو توفير برامج ناطقة، وكذلك الإعاقة الذهنية تحتاج تيسير الأمور لمن يرافقهم .

وأكدت أن المبادرة تهدف لتوفير مدن صديقة لهم طبقا للاتفاقية الدولية لذوى الإعاقة والدستور المصري ٢٠١٤ وقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨، كما يجب التوعية للمجتمع بتغيير الثقافة والنظرة الدونية لذوى الإعاقة لأنهم قد يكونوا أكثر قدرة وعطاء وابداع عن غيرهم فى كثير من المجالات.

وأشارت إلى أن قانون الإعاقة رقم 10 لعام 2018 الذى أقره مجلس النواب يحتوى على كثير من الحقوق من ضمنها المادة 81 بأن تلتزم الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويلزم الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وهذا القانون ينتظر فقط اللائحة التنفيذية لتفعيله.

وأشادت بالنائبة هبة هجرس التى بدأت المبادرة وهى امرأة من ذوات الإعاقة، وهى من القيادات فى الدولة فبالتالى أصبحوا يأخذون القرار بيدهم.

ونوهت لأهمية تعميم المبادرة فى جميع المحافظات واتخاذ نفس النهج ، بحيث تصبح المدن الصديقة لذوى الإعاقة ثقافة مجتمعية إلزامية .

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة يبحث مع محافظ الدقهلية تطبيق مبادرة لدعم ذوى الإعاقة بحيث تصبح كل مرافق الدولة والمنشآت الحكومية متاحة لجميع فئات الإعاقة .

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