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اقتصاد

مصر تتقدم 6 مراكز في تقرير التنافسية العالمية و455 مركزا في الابتكار

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:55 ص
صدى البلد
علياء فوزي
ذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) أن ترتيب مصر تقرير التنافسية العالمية ارتفع لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة.

وجاءت أكبر زيادة لمصر في مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا، وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا جاء في إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تطوير القطاع المالى غير المصرفي.

وزاد ترتيب مصر في البنية الأساسية بصعودها 15 مركزا لتحتل المركز 56 العام الحالي بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا، وذكرت الوزيرة أن هذا جاء بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمي بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر في سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضي.

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