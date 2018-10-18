مصر تتقدم 6 مراكز في تقرير التنافسية العالمية و455 مركزا في الابتكار

ذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) أن ترتيب مصر تقرير التنافسية العالمية ارتفع لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة.





وجاءت أكبر زيادة لمصر في مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا، وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا جاء في إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تطوير القطاع المالى غير المصرفي.



