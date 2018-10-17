معلومات جديدة حول منفذ عملية التفجير فى كيرتش الروسية

كشف مصدر مسئول لوكالة تاس الروسية أن الطالب الذى نفذ الهجوم الإرهابى في مدينة كيرتش الروسية، قد صنع المتفجرات بنفسه دون أى مساعدة.



وأشار المصدر أنه وفقًا للبيانات الأولية، فقد صنع الطالب أجهزة المتفجرات بمفرده. أي أنه كان المخطط للجريمة وارتكبها فى نفس الوقت".



وقال المصدر إن الدافع وراء الجريمة مبهم حتى الآن.



كان هجوم إرهابي قد وقع صباح اليوم بمدينة كيرتش الروسية، عقب انفجار عبوة ناسفة معدة، ما أدى إلى مصرع 17 شخصا، وإصابة 47 آخرين ، وأعرب الرئيس الروسى عن تعازيه لأقارب المتوفين ، وعن أمله في أن يتعافى المصابون قريبًا.



وكشفت هيئة تنفيذ القانون أن الإنتحارى القائم بالهجوم الإرهابى طالب جامعى يبلغ من العمر 18 عاما.