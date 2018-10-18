بدء تسليم 528 وحدة بمشروع دار مصر دمياط الجديدة الثلاثاء المقبل

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن موعد تسليم 528 وحدة (22 عمارة)، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 23/10/2018، وحتى يوم الأربعاء 28/11/2018، بموقع 2، بالمجاورة 34، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة.
وأوضح الجهاز أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام.
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.