بدء تسليم 528 وحدة بمشروع دار مصر دمياط الجديدة الثلاثاء المقبل

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن موعد تسليم 528 وحدة (22 عمارة)، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 23/10/2018، وحتى يوم الأربعاء 28/11/2018، بموقع 2، بالمجاورة 34، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة.





وأوضح الجهاز أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام.



