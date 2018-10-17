الحياة تبدأ بعد الـ70..عروس عمرها 100عام تتزوج عريسا يصغرها بـ 30 سنة.. صور

فى واقعة غريبة وطريفة قررت عروس عمرها 100 عام الزواج من حبيبها الذى يصغرها بـ 30 عامًا، في حفل زفاف كبير حضره الأهل والأصدقاء فى فندق بالقرب من منزلهما فى مدينة دنبيشير البريطانية.



وتزوجت العروس نورا وهى أرملة ، حيث قابلت مالكولم بيتس عام 1980 وهو مطلق، وكان يعمل سائق شاحنة، ومن حينها نشأت بينهما علاقة حب قوية قررا توطيدها بالزواج.



وصلت العروس إلي الحفل على كرسي متحرك، وقالت إنها تشعر بانها فى العشرينات من عمرها، وسط 30 شخصا من المقربين الذين جاءوا ليشاركوها فرحتها، وأضافت "لا يمكنني أن أستغني عن مالكولم ...إنه خاص جدًا جدًا إلي قلبي" ، خاص جدًا".



يذكر أن نورا كامنت مولودة فى مدينة ريكسهام وانتقلت إلى بريستاتين في سن المراهقة، ثم عملت في أحد الفنادق والتقت بزوجها الأول فريد توماس، وبعد وفاته التقت وتزوجت بعد ذلك بـ بيرت ويتكيس، وبعد وفاته بقليل، التقت مع حبيبها مالكولم.

