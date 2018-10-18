خبير: سوق المال يفتقر إلى المحفزات خلال الفترة الحالية

استنكر سعيد الفقي، خبير أسواق المال، تأخر تطبيق بعض المحفزات التي أعلنت عنها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة ومنها الشورت سيلينج، إضافة إلى تأجيل برنامج الطروحات الحكومية أكثر من مرة.
وأوضح الفقي لـ"صدى البلد"، أن السوق في حاجة إلى المحفزات خلال المرحلة الحالية وخصوصا قبل البدء في تنفيذ الطروحات الحكومية لتشجيع المستثمرين وكسب شرائح جديد من المستثمرين والسيولة.
وأكد أن الطروحات الجديدة قادرة على جذب السيولة من خارج السوق، في حين أن طرح نسب إضافية من شركات مقيدة بالبورصة لن يحقق أي جذب لسيولة جديدة وإنما سيشكل انتقال للسيولة داخل السوق وتبديل مراكز الشراء لدى المستثمرين الحاليين.