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مرأة

استشاري تغذية: حبة واحدة من الكاكا تكفي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:21 ص
الكاكا
الكاكا
هاجر هانئ
تعد فاكهة الكاكا من الأطعمة اللذيذة التى يفضل تناولها العديد من الأشخاص، لأنها تتمتع بمذاق شهى، بالإضافة إلى ذلك تتمتع بقيمة غذائية عالية ،ولكن قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشارى التغذية العلاجية، أنه على الرغم من أن الكاكا تحتوى على العديد من الفوائد الصحية إلا أنها لها بعض الأضرار، وتتمثل فى:

-يؤدي الأفراط فى تناولها إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون وزيادة الترهلات في الجسم، وذلك لأنها تحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.
- الأكثار من تناولها يصيب الجسم بإضطرابات صحية.
-تحتوى على نسبة جيدة من سكر الجلوكوز مما يؤدى إلى زيادة نسبة السكر فى الدم.
وتنصح جيهان، بتناول حبة واحدة متوسطة الحجم من الكاكا.
استشاري تغذية: حبة واحدة من الكاكا تكفي

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