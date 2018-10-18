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مرأة

وصفة سحرية للتخلص من تساقط الشعر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
تحلم كل فتاة فى الحصول على شعر قوى وصحى، لأن الشعر القوى الناعم دليل على جمال المرأة، ولكن تعانى العديد من الفتيات من مشكلة تساقط الشعر بسبب عدم الاهتمام والعناية بالشعر بالإضافة إلى ذلك سوء التغذية.

قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، وصفة فعالة تساعدك فى التخلص من مشكلة تساقط الشعر..

مكونات وصفة تساقط الشعر:
ملعقة من ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺨﺮﻭﻉ
ملعقة من ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﺪﺭ
معلقة ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻠﻮﺯ
ملعقة ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺠﺮﺟﻴﺮ

طريقة الأستخدام:
ﺳﺨﻨﻲ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼً 
ثم ﺿﻌﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻙ ﻭﺍﺗﺮﻛﻴﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ 3 ﺳﺎﻋﺎﺕ
ويغسل الشعر بالماء الفاتر 
ثم ﻛﺮﺭﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟوصفة ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺛﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻭﻻﺣﻈﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ

ملاحظة :
لا يتم تسخين الزيوت مباشرة علي النار بل بوضعها في اناء ووضعه في اناء به ماء علي النار

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