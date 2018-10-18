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مرأة

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
حورية فرغلى
حورية فرغلى
هاجر هانئ
تحتفل اليوم الفنانة المصرية حورية فرغلى بعيد ميلادها الـ41، حيث أشتهرت بإطلالتها الجذابة وبأنها لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء، فهى تفضل التنوع بين الإطلالات.

تحرص دائما حورية على اختيار قطع الملابس و الأزياء التي تبرز جمالها وتتناسب فى نفس الوقت مع قوامها الممشوق، ما يجعلها تحصل على إطلالة راقية وغير تقليدية.

كما جمعت أيضا إطلالات حورية فرغلى ما بين البساطة والأناقة في آن واحد، وتعتمد دائما على اختيار الألوان المختلفة التى أضفت جمالًا ورونقًا خاصًا بها، وبالإضافة إلى ذلك تعتمد على تسريحات الشعر المختلفة التى تمنحها لوك جديد كما تظهر بالمكياج الذى يتناسب مع ملامحها.
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها
15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

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