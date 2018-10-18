15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة المصرية حورية فرغلى بعيد ميلادها الـ41، حيث أشتهرت بإطلالتها الجذابة وبأنها لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء ، فهى تفضل التنوع بين الإطلالات.





تحرص دائما حورية على اختيار قطع الملابس و الأزياء التي تبرز جمالها وتتناسب فى نفس الوقت مع قوامها الممشوق، ما يجعلها تحصل على إطلالة راقية وغير تقليدية.



