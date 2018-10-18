سامي عبد العزيز: زيارة الرئيس السيسي ستنعكس على المواطن بالإيجاب

قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج ستنعكس على المواطن المصري، وستعمل على توفير مزيدٍ من فرص العمل.





وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «علي مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بتوظيف العلاقات السياسية والدولية من أجل إنعاش الاقتصاد.





وأشار عميد كلية الإعلام الأسبق، إلى أن الضبعة سوف تفرز العديد من الخبرات الجديدة للكفاءات المصرية، وهي لا تقدر بثمن فضلًا عن توفير مزيدٍ من الوظائف.





وكشف عن أن كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، قالت إنها لم تشاهد رئيس دولة لديه ذاكرة حديدية عن الوضع الاقتصادي في مصر، ولديه إلمام بكامل الأمور مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف أن السياحة يرتبط بها نحو 22 صناعة منتجة مما سيسهم في إنعاش معدلات الوظائف، بعد تأمين جميع المطارات بكل التكنولوجيا وهو ما تأكدت منها الجهات الروسية.