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أخبار العالم

مقتل 6 أكراد في قصف أمريكي بطريق الخطأ على دير الزور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:47 ص
أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن 6 مقاتلين أكراد لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون في غارات أمريكية خاطئة في محافظة دير الزور السورية، كانت تستهدف مواقع لتنظيم داعش.

وأفاد مصدر عسكري-دبلوماسي روسي بأن وحدات من "قوات سوريا الديمقراطية" حاولت مهاجمة مواقع داعش في محيط مدينة هجين بدعم أمريكي أمس، الأربعاء، لكن غياب التنسيق بين القوات الكردية والأمريكية أفشل العملية، مؤديا إلى فرار المقاتلين الأكراد بشكل جماعي من ساحة القتال وفقدانهم المنطقة التي استعادوها من "داعش" سابقا ووقوعها مجددا في أيدي التنظيم.

وأضاف المصدر أن الأفعال غير المهنية للطيران الأمريكي أثناء توفيره غطاء جويا للهجوم الكردي أسفرت عن توجيه طائرتين مقاتلتين من نوع "إف-16" تابعتين للتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة واشنطن، ضربات جوية للقوات الكردية بالخطأ أثناء شنها الهجوم، ما أدى لمقتل 6 من مقاتليها وإصابة 15 آخرين.

وأضاف المصدر أن مسلحي "داعش" خطفوا 120 عائلة عربية خلال مهاجمتهم مخيم "البحرة" للاجئين في دير الزور في الـ13 من أكتوبر الجاري، ونقلوهم إلى منطقة هجين التي لا تزال تحت سيطرة "داعش".

وبلغ العدد الإجمالي للمخطوفين من قبل "داعش" في المنطقة أكثر من 700 شخص، بينهم أجانب غربيون، بحسب المصدر.

وخلص المصدر إلى استنتاج أن "كل هذه الوقائع تدل على فشل السياسية المتبعة من قبل الولايات المتحدة في سوريا والتي لا تحل المشاكل بل تخلق مشاكل جديدة، مثل ما حصل في العراق المجاور، وتعاني منها المنطقة بأكملها".

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