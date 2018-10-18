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سامي عبد العزيز: الرئيس يوظف العلاقات السياسية والدولية من أجل الاقتصاد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن مصر تحقق التوازن في علاقاتها بدول العالم، وأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبدأ وتنتهي لصالح المواطن المصري، موضحًا أن الرئيس يوظف كل العلاقات السياسية والدولية من أجل الاقتصاد المصري.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع الضبعة سينتج خبرات للمصريين لا توصف بثمن وستوفر فرص عمل كثيرة، مؤكدًا أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، قالت إن السيسي لديه ذاكرة حديدية عن الوضع الاقتصادى فى مصر.

وأشار إلى أن جهاد حداد، ممثل صندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط، أكد أن الأرقام التى قالها الرئيس السيسي فى نيويورك جعلت الجميع فى حالة اندهاش، مشيرا إلى أن الرئيس عندما يذهب إلى أى دولة تكون عينه على المواطن، وكيف يحقق أكبر عائد من الزيارات والاتفاقيات.

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