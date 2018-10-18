مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة

عرضت فضائية "الأولى" تقريرًا حول العلاقات المصرية الروسية الممتدة منذ 75 عاما، والتى شهدت زخما كبيرا فى الماضى بداية من فترة الستينيات مرورًا بـ حرب 73 إلى أن عاد الزخم الكبير لهذه العلاقات بين القاهرة وموسكو بداية من اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى نوفمبر 2013.





وأبرز التقرير بداية العلاقة الوطيدة بين البلدين منذ تدشين السفارة المصرية بموسكو وسفارة الاتحاد السوفيتى بالقاهرة، وقنصلية عامة بالإسكندرية عام 1943، ثم شهد عام 1948 توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين، إضافة إلى المراحل التى تمر بها العلاقة بين البلادين التى أثبتت فيها موسكو أنها الصديق الحقيقى والحليف وقت الشدة، التى ظهرت فى مواقف عصيبة مرت بها مصر منها دعم موسكو الحاسم للقاهرة أبان العدوان الثلاثى عام 1956، عندما أنذر الاتحاد السوفيتى القوات المعتدية على مصر بوقف العدوان فورا.





ثم جاء مشروع بناء السد العالى دليل آخر على حرص روسيا على توطيد علاقتها بمصر، إضافة إلى قيام الخبراء الروس بالمساهمة في إنشاء 97 مشروع عملاق بالقاهرة منها مصنع الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم، إضافة إلى القرار الحاسم الذي اتخذه الروس بعد حرب 1967 بإعادة تسليح وتدريب الجيش المصرى حتى استعادة قدراته القتالية وأستطاع تحقيق انتصار أكتوبر 1973 ويعتبر هذا الموقف الأبرز فى تاريخ العلاقات بين القاهرة وموسكو.



