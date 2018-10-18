ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تراث البادية في احتفالات التعامد بثقافة أسوان

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من العروض الفنية لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبد الله بجمعية تنشيط النوبة في إطار فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية؛ احتفالًا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

قدمت الفرقة خلاله فقرات "الخزام وهي رقصة يغازل فيها الشبان الفتيات، التنورة، فاصل غنائي، المقرونة، البادية، حق عرب، فاصل غنائي من تراث الواحات.

يذكر أن فعاليات المهرجان تقام بقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة السباعية، جزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ورمز الصداقة، ومتحف النيل وتشارك خلال الفعاليات فرق الحرية للفنون الشعبية، التنورة التراثية، أسوان للفنون الشعبية، أسيوط للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، والوادي الجديد للفنون الشعبية.

ترشيحاتنا

الحياة تبدأ بعد الـ70..عروس عمرها 100عام تتزوج عريسا يصغرها بـ 30 سنة.. صور

شاهد.. اللقطات الأولى للمحققين الأتراك داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

وزير التعليم يوضح ملابسات وقف 4 معلمين عن العمل بسبب إعلانات الدروس

حكام مباريات الخميس في الأسبوع الحادي عشر للدوري

ترامب يطالب تركيا بتسليم أي تسجيلات حول حادث خاشقجي

الصحة تكشف حقيقة تمثيل عمال مستشفى بورسعيد دور المرضى خلال زيارة مدبولي

احذر هذه الملابس تضر الأطفال باعتراف الشركة المصنعة

الرئيس السيسي يصل القاهرة عائدا من روسيا بعد زيارة 3 أيام

حسين هريدى روسيا تنفذ مشروع سد عالى جديدا فى مصر.. فيديو

العثور على طيار حربي تونسي في عرض البحر بعد فقد الاتصال مع مقاتلته

مدرب حراس المنتخب يوجه رسالة لـ أحمد الشناوي ويعلق على أداء حارس الأهلي

قطع المياه 12 ساعة عن 18 منطقة بشبرا الخيمة الجمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو
متحدث الحكومة: مدبولي طلب ملفا من كل وزير عن الاستثمارات المباشرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟