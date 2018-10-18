تراث البادية في احتفالات التعامد بثقافة أسوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من العروض الفنية لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبد الله بجمعية تنشيط النوبة في إطار فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية؛ احتفالًا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.





قدمت الفرقة خلاله فقرات "الخزام وهي رقصة يغازل فيها الشبان الفتيات، التنورة، فاصل غنائي، المقرونة، البادية، حق عرب، فاصل غنائي من تراث الواحات.





يذكر أن فعاليات المهرجان تقام بقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة السباعية، جزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ورمز الصداقة، ومتحف النيل وتشارك خلال الفعاليات فرق الحرية للفنون الشعبية، التنورة التراثية، أسوان للفنون الشعبية، أسيوط للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، والوادي الجديد للفنون الشعبية.