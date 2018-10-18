كشف غموض سرقة التكاتك بحيلة مبتكرة في بني سويف

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف أمس، الأربعاء، من كشف لغز سرقة مركبات «التوك توك» من قائديها، وتعرضهم لحالة مرضية شديدة، حيث تبين قيام سائق بوضع عقار منوم داخل زجاجة عصير وتقديمها لقائدي مركبات التوك توك وسرقته منهم بعد إعيائهم.





بدأت الواقعة بوصول «عبدالله عشري» 18 سنة، طالب، ويعمل سائق توك توك، لمستشفى ناصر المركزي شمال بني سويف، ادعاء تناول مادة مجهولة، وحالته العامة سيئة، وفشلت محاولات استجوابه أمنيًا وقتها.





وبتشكيل فريق بحثي من مديرية الأمن ببني سويف، وبسؤال سائق التوك توك عقب تماثله للشفاء، تبين أنه أثناء توصيله لأحد الأشخاص من مدينة ناصر شمال المحافظة إلى قرية دلاص دائرة المركز، وعقب تلقيه زجاجة عصير على سبيل الهدية من «الزبون» وما أن تناولها شعر بالإعياء الشديد، فتوقف فوار وأصر على عدم استكمال الرحلة وإنزال الراكب.





وبتطوير التحريات التي قادها المقدم محمود الشريف رئيس مباحث مركز ناصر، تبين أن راكب التوك توك يدعى «محمد. س. م» وشهرته «الهجان» 32 سنة، سائق لودر، ومقيم عزبة الهجان بني عدي مركز ناصر، وله محل إقامة آخر في الجيزة، وسبق اتهامه في 4 قضايا إكراه على توقيع، وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة تم ضبطه، وعثر بحوزته على 6 أقراص من عقار«كلو زابيكس» المخدر، وزجاجة عصير.





وبتطوير الاستجواب اعترف المتهم بأنه عقب فشله في سرقة المجني عليه الأول وإصراره على عدم استكمال الرحلة، توجه لسرق توك توك آخر بنفس الحيلة حيث تبين سرقة توك توك لشاب يدعى «أحمد رشدي شيخون»، 21 سنة، وإخفائه التوك توك لدى شقيق المتهم.





وباستدعاء المجني عليه الثاني قرر أنه أثناء تلقيه زجاجة عصير من أحد الركاب فوجئ بحالة من الإعياء الشديدة، ولم يستطع الإبلاغ عن الواقعة لمرضه الشديد عقب تناوله لزجاجة العصير.





وتمكنت قوات الشرطة من ضبط التوك توك المسروق، وجارٍ تطوير المناقشة مع المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.