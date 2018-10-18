المهمشون في الأرض تحت الأضواء.. قانون ذوي الإعاقة أنصفهم.. ومبادرة لدعمهم في المحافظات برعاية القومي للمرأة

- النائبة هبة هجرس: مبادرة دعم ذوى الإعاقة تخدم 60% من المجتمع

- داليا عاطف: المبادرة تهدف لتوفير مدن صديقة لذوى الإعاقة - رانيا يحيى: نحن بحاجة لتلبية متطلباتهم ودمجهم فى المجتمع









عاشوا سنوات من التهميش فنسيهم المجتمع، ولعل أشد ما يصيبهم هى نظرة المجتمع لهم، وأيضًا حرمانهم من كثير من الحقوق المشروعة لأى إنسان منها التعليم، والوظائف، والتنقل بحرية، وممارسة الرياضة، والعلاج، وجاء عام 2018 لينصفهم فهو عام ذوى الإعاقة، وتم فيه موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائى، في 3 ديسمبر 2017 هنا بدأوا فى الحياة الطبيعية وينتظرون فقط إصدار اللائحة التنفيذية له، بدأ ذوو الإعاقة فى التحرك لنيل حقوقهم فقامت النائبة هبة هجرس بإطلاق مبادرة لدعم ذوى الإعاقة وتوفير حياة مريحة لهم واشتركت مع المحافظات فى تنفيذ هذه المبادرة الهامة.





وعن هذا الشأن قالت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة وصاحبة مبادرة دعم ذوى الإعاقة، أطلقت المبادرة فى محافظتى سوهاج، وبنى سويف، ثم انطلقت لمحافظة الدقهلية، عندما وجدت المحافظ لديه وعى بقضية ذوي الإعاقة .





وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ذهبت لتهنئته على المنصب الجديد، وشرحت له مجالات عملى كنائبة، وعضو المجلس القومى للمرأة ، فوجدته كان أحد أعضاء المجلس القومى فى الإسماعيلية ،وشرحت له أمنياتى بتنفيذ المبادرة فى محافظتى ، واتخذ فورا قراره بإتاحة مبنى المحافظة،وأصدر تعليماته لكل التنفيذين بتيسير الأمور.





وأشارت أن الإتاحة لذوى الإعاقة معناها تسهيل حياتهم سواء بمزلقان، أو بلغة إشارة، أو ورقة مكتوبة بطريقة برايل، فالخدمات لذوى الاعاقة لابد أن تكون دور أرضى، والطفل فى المدرسة لابد أن تكون المعلومة متاحة له .





وأكدت أن المبادرة لا تخدم المرأة فقط بل تخدم جميع فئات ذوى الاعاقة، وأكثر من 60% من المجتمع مثل المسنين أو سيدة يعانى ابنها من الإعاقة.





ونوهت أنها بالطبع تواجه صعوبات وتعود مرة أخرى للمحافظ، وستستكمل الشراكة مع باقى المحافظات فى المبادرة .





أما داليا عاطف ،مسئول المرأة والطفل بالمجلس القومى للاعاقة وعضو لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس القومى للمرأة والمتبنى للمبادرة مع محافظ الدقهلية قالت الانطلاقة بدأت من القيادة السياسية للدولة المتمثلة فى سيادة الرئيس و تدل على أن الخير قادم لذوى الإعاقة من خلال قرارات حاسمة لتمكينهم .





وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد ذوى الإعاقة لديهم الكثير من المشاكل فى العمل والدراسة والخدمات الطبية والاتاحة ، فالإعاقة الحركية تحتاج مصاعد ومنحدرات للصعود الميسر، والاعاقة السمعية تحتاج التعامل بلغة الإشارة او الترجمة النصية،الاعاقة البصرية تحتاج اتاحة كل الأوراق بطريقة برايل او توفير برامج ناطقة، وكذلك الاعاقة الذهنية تحتاج تيسير الأمور لمن يرافقهم .





وأكدت أن المبادرة تهدف لتوفير مدن صديقة لهم طبقا للاتفاقيه الدولية لذوى الاعاقة والدستور المصري ٢٠١٤ وقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨، كما يجب التوعية للمجتمع بتغيير الثقافة والنظرة الدونية لذوى الإعاقة لأنهم قد يكونوا أكثر قدرة وعطاء وابداع عن غيرهم فى كثير من المجالات.





وأشارت أن قانون الإعاقة رقم 10 لعام 2018 الذى أقره مجلس النواب يحتوى على كثير من الحقوق من ضمنها المادة 81 بأن تلتزم الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ،و يلزم الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ، وهذا القانون ينتظر فقط اللائحة التنفيذية لتفعيله.





وأشادت بالنائبة هبة هجرس التى بدأت المبادرة وهى امراة من ذوات الاعاقة، وهى من القيادات فى الدولة فبالتالى أصبحوا يأخذون القرار بيدهم .





ونوهت لأهمية تعميم المبادرة فى جميع المحافظات واتخاذ نفس النهج ، بحيث تصبح المدن الصديقة لذوى الإعاقة ثقافة مجتمعية إلزامية .





وفى نفس السياق قالت دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة عن مبادرة دعم ذوى الإعاقة التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بالاشتراك مع محافظ الدقهلية نحن في عام الإعاقة، ولدينا لجنة لذوى الاعاقة فى المجلس وممثل من ذوى الإعاقة فى جميع فروع المجلس القومى للمرأة فى المحافظات .





وأضافت فى تصريحات خاصة لصدى البلد نحن بحاجة لتلبية متطلبات ذوى الإعاقة وإدماجهم فى المجتمع ، وهم ليسوا أقل من أى شخص بل لديهم قدرات تفوق الأصحاء لابد من استثمارها .





وتابعت هناك فريق باليه من ذوى الإعاقة وهذا تطور كبير يهدف إدماجهم فى المجتمع وخلق بيئة صديقة لهم فى المؤسسات الحكومية والحياة بدون عوائق سواء أرصفة عالية وشوارع مكسرة .



