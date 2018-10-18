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ثقافة

عروض نوبية في احتفالات التعامد بكوم أمبو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:43 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من العروض الفنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان مدحت محرم بقصر ثقافة كوم أمبو التابع لفرع ثقافة أسوان في إطار فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

قدمت الفرقة خلاله فقرات "الأراجيد وهي رقصة على أنغام الدف وتقدم في حفلات الزفاف بالنوبة القديمة، التاتا وهي رقصة هزلية فكاهية لمجموعة من كبار السن يتمنون عودة الشباب، النجرشاد رقصة تعبيرية تشمل مجموعة من الإيقاعات النوبية المختلفة، الكف رقصة من التراث الجعفري، السوق وهو رقصة تعبر عن مظاهر متنوعة من السوق النوبي، الفرح النوبي رقصة تعبر عن فرح نوبة الكنوز".

يذكر أن فعاليات المهرجان تقام بقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة السباعية، جزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ورمز الصداقة، ومتحف النيل وتشارك خلال الفعاليات فرق الحرية للفنون الشعبية، التنورة التراثية، أسوان للفنون الشعبية، أسيوط للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، والوادي الجديد للفنون الشعبية.

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