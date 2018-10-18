ضبط 409 مخالفات مرافق و25 قضية تموينية بأسوان

شن رجال الأمن بأسوان، حملة في مجال قضايا المرافق، وفرض الانضباط بالشارع، أسفرت عن ضبط 409 مخالفات مرافق متنوعة، شملت "201 حالة إشغال بالطريق العام، و205 مضبوطات إشغال طريق جرى رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، وتحرير 3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص".





كما شن رجال الأمن، حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري، وذلك بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية، أسفرت الحملة عن ضبط 25 قضية تموينية متنوعة.





وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.