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ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في كمائن ليلية بأسوان ..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:54 ص
كمائن ليلية بأسوان
كمائن ليلية بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
شنت أجهزة الأمن بأسوان، حملة مرورية تحت إشراف اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فحص (25) قائد سيارة بطريق السماد بدائرة قسم شرطة أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط عدد( 3) حالات إيجابية لتعاطى مخدر ( حشيش وبانجو وأفيون وأقراص ) .

كما تم ضبط 6 مركبة توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص،إلى جانب تحرير 55 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 67 مخالفة، وتحرير 95 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 65 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.
ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في كمائن ليلية بأسوان ..صور
ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في كمائن ليلية بأسوان ..صور
ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في كمائن ليلية بأسوان ..صور

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