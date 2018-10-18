ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في كمائن ليلية بأسوان ..صور

شنت أجهزة الأمن بأسوان، حملة مرورية تحت إشراف اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.





وأسفرت الحملة عن ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فحص (25) قائد سيارة بطريق السماد بدائرة قسم شرطة أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط عدد( 3) حالات إيجابية لتعاطى مخدر ( حشيش وبانجو وأفيون وأقراص ) .



