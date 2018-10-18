مصدر أمني عراقي: إصابة ثلاثة بينهم طفل في هجوم لداعش على حافلة بالموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بأن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شنت هجوما على حافلة تقل مدنيين على طريق بغداد كركوك.

وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن "عناصر في تنظيم داعش شنت مساء اليوم هجوما مسلحا على حافلة تقل مدنيين على طريق بغداد الموصل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ِأن "قوة أمنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".



يذكر أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي تقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ هجمات تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في بعض المناطق من البلاد، حيث تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.