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وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:23 ص
الفولكلور السيناوي
الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ
مصابيح الثقافة تضيء جنوب سيناء
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء افتتحا قصر ثقافة شرم الشيخ
عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري
الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ورافقها الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة قصر ثقافة شرم الشيخ بعد إعادة تطويرة وتأهيله ليصبح أحد مشاعل التنوير في جنوب سيناء.

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ثم تفقد الحضور القصر وملحقاته والتي تبلغ مساحته الكلية 1500 متر مربع ويضم مسرح مساحته 580 مترًا مربعًا يشمل خشبة المسرح ويتسع 284 مشاهدًا إلى جانب مبني يضم مكتبة عامة وأخري للطفل ومرسم لتنمية القدرات الفنية للموهوبين ومبني آخر يضم نادي للمرأة السيناوية ومنفذ الإصدارات الأدبية ونادي للتكنولوجيا ومركزا لتنمية المواهب وذوي القدرات الخاصة ومقرا للرقابة على المصنفات الفنية .

بعدها بدأ الأحتفال الفني بعزف للسلم الوطنى ثم القت وزيرة الثقافة كلمة أكدت خلالها على توجيه ودعم القيادة السياسية في نهجها بإيلاء الاهتمام بمنارات التنوير التى تمثل النموذج الأمثل لبناء الانسان المصري واشارت الى اهمية القصر في مدينة السلام ليكون بمثابة مركزا جديدا للحفاظ على التراث السيناوي المصري الاصيل وموقعا جديدا لدعم الابداع وتنميته موضحه انها فرصة عظيمة لكي نبرهن ان الثقافة هي أحد ركائز التنمية المستدامة في جنوب سيناء واطلاله هامه للعالم للتعرف على الثقافة المصرية والانفتاح على رصيدنا الحضاري بجانب اطلاق طاقات الابداع للجميع ومنح الفرصة لأبنائنا للأنصهار في فنونهم وتراثهم وتعلم قيم الجمال والفن والابداع .

وقال أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ان افتتاح قصر الثقافة يعبر عن رسالة سلام ومحبة للجميع لترسيخ مفهوم الهوية والانتماء والوعي القومي وتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء المحافظة في كافة المجالات وأضاف ان الهدف الرئيسي من تجديد وتطوير القصر هو المواطن المصري في محافظة جنوب سيناء الذى له الحق في ان يجد خدمة فنية وثقافية لائقة .

ثم نجحت فرقتا العريش وبورسعيد في رسم لوحة فنية مبهرة من خلال عرضا فنيا مشتراكا امتزجت فيها فنون القناة الشعبية بالفنون التراثية السيناوية وكانت فرقة الطور التلقائية بجنوب سيناء قدمت عرضا على المسرح المكشوف المجاور للقصر قبل حفل الافتتاح
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ
وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ.. عبد الدايم: منارات التنوير النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري.. الفولكلور السيناوي يمتزج بالبورسعيدي في قصر ثقافة شرم الشيخ

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