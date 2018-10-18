أحمد عواض: قصر ثقافة شرم الشيخ مركز إبداعي

قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن قصر ثقافة شرم الشيخ بدأت الهيئة في تطويره منذ عام 2016 على مساحة 1500 متر مربع ليكون مركزا إبداعيا على بقعة غالية من أرض مصر سيناء وفي مدينة السلام شرم الشيخ في رسالة سلام ومحبة للجميع وتأكيدا لدور الهيئة في العمل على ترسيخ مفهوم الهوية والانتماء والوعي القومي وتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء جنوب سيناء في مختلف الفنون من سينما ومسرح وموسيقى وأدب وانشطة الطفل وغيرها بجانب اكتشاف ورعاية الموهوبين وتقديم برامج معدة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة إيمان امنا بتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.





جاء ذلك أمس خلال الكلمة التي ألقاها رئيس هيئة قصور الثقافة في افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ الإقليم اللواء خالد فودة.



