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ثقافة

أحمد عواض: قصر ثقافة شرم الشيخ مركز إبداعي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 04:46 ص
صدى البلد
قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن قصر ثقافة شرم الشيخ بدأت الهيئة في تطويره منذ عام 2016 على مساحة 1500 متر مربع ليكون مركزا إبداعيا على بقعة غالية من أرض مصر سيناء وفي مدينة السلام شرم الشيخ في رسالة سلام ومحبة للجميع وتأكيدا لدور الهيئة في العمل على ترسيخ مفهوم الهوية والانتماء والوعي القومي وتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء جنوب سيناء في مختلف الفنون من سينما ومسرح وموسيقى وأدب وانشطة الطفل وغيرها بجانب اكتشاف ورعاية الموهوبين وتقديم برامج معدة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة إيمان امنا بتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

جاء ذلك أمس خلال الكلمة التي ألقاها رئيس هيئة قصور الثقافة في افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ الإقليم اللواء خالد فودة.

وأكد "عواض" أن الهدف الرئيسي من تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ هو المواطن المصري في جنوب سيناء الذي له كل الحق في أن يجد خدمة ثقافية وفنية لائقة تسير جنبا إلى جنب مع باقي الخدمات التي تقدمها الدولة له، مؤكدا أن بناء الإنسان هو الشغل الشاغل لنا ضمن استراتيجية عامة التي تعمل عليها وزارة الثقافة فضلا عن المساهمة في تنشيط السياحة عبر الفنون التي تقدمها الهيئة وباق يالقطاعات.
أحمد عواض: قصر ثقافة شرم الشيخ مركز إبداعي
أحمد عواض: قصر ثقافة شرم الشيخ مركز إبداعي
أحمد عواض: قصر ثقافة شرم الشيخ مركز إبداعي

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