غزال: صلاح والنني فرصة لتسويق لاعبينا أوروبيا

رفض علي غزال لاعب وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم إجراء مقارنة بين خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة وسلفه الأرجنتيني هيكتور كوبر.



وقال غزال عبر قناة الأهلي: "لم أحضر كوبر لأقارنه بأجيري فلم أتواجد الفترة الماضية، لذا لن أقدر على التحدث بشكل منطقي ، كل مباراة لها حساباتها نعم حالفنا التوفيق في البداية مع منتخبات ضعيفة، لكن تونس فازت على النيجر 1-0 و2-1 بالعافية".



وتابع لاعب فانكوفر الكندي : "اللعب أمام النيجر وإي سواتيني اختبار جيد لعناصر جديدة ومدير فني جديد، حالفنا التوفيق في اختبارات أضعف ولكن كل المباريات مهمة، بداية المنتخب جيدة للتطور فرديا وجماعيا وعلاج الأخطاء".



وعن الدوري الكندي، قال غزال: "كأجواء وإمكانيات مثل الدوريات الأوروبية الكبيرة ولكنه بالطبع أقل فنيا من الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي".



وأوضح اللاعب الدولي أن هناك وكلاء أعمال فاتحوه في الانتقال لفريق مصري قبل احترافه في كندا، ولكن دون مفاوضات مباشرة مع الأندية مؤكدا أن اللعب بالدوري المصري ضمن حساباته.



وعن أهمية محمد صلاح والنني بصفوف المنتخب، أتم علي غزال: "النني يلعب بناد كبير في أوروبا، وصلاح بات من أفضل 3 لاعبين في العالم، لذا أكدت للاعبين الشباب بالمنتخب مثل محمد صادق ومحمد محمود وغيرهما أن تواجد صلاح والنني معنا سيضاعف معدل متابعة مباريات منتخب مصر، لذا ستكون فرصة رائعة لهم لعرض قدراتهم أمام الأندية الأوروبية".