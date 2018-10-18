إزالة تعديات بدراو بمساحة 10 آلاف متر ..صور

قامت مديرية أمن أسوان بالتعاون مع الأجهزة المعنية بتنفيذ حملة إزالة مكبرة لتعديات على أملاك الدولة عبارة عن مبانٍ وأسوار، وأيضًا إزالة تعديات على منافع الرى.





وكانت الحملة المكبرة نفذت تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان وبالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي ومأمور وضباط المركز، والمرور، والمرافق، والحماية المدنية حيث أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 24 قرار إزالة منهم 17 قرار إزالة صادرة من الوحدة المحلية لتعديات على أملاك الدولة عبارة عن مبانٍ وأسوار، بجانب 7 قرارات صادرة لإدارة الري والموارد المائية بمركز دراو بإزالة تعديات علي منافع الري وذلك بإجمالي مساحة وصلت إلى 10 آلاف و90 مترًا.





وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة، وجارٍ الاستمرار في الحملات وبذل المزيد من الجهد وصولا لأداء أمني متميز.