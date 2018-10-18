الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

نقلت إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية بشأن أمرين لوفد الاتحادين الدولي والإفريقي الذي زار مقر النادي مساء أمس، الأربعاء، بعدما استطلع رأي النادي في تطوير المسابقات القارية.





وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، "الوفد استطلع رأينا بشأن كيفية تطوير المسابقات قاريا ودوليا باعتبار الأهلي أكبر الأندية في إفريقيا".





وأوضح "لقد أكدنا أن نظام بطولة كأس العالم للأندية يفتقد لتكافؤ الفرص وغير عادل، لتأهل بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية مباشرة إلى قبل النهائي في كل مرة".





وأضاف "أبلغنا مندوب الاتحاد الإفريقي بأن الملاعب السيئة تعوق تطور دوري أبطال إفريقيا، وأكدوا أنهم سيحاولون تدارك الأمر، فالأهلي يعاني دائما من الملاعب والإقامة في كل بلدان القارة، لا بد أن تكون البطولة بها كل المعطيات لكي يفوز الفريق الأفضل وبالفعل الوفد لديه نية في التطوير".



