ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

استخدامات تجميلية وغير متوقعة للفازلين .. أبرزها إزالة المكياج

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:05 ص
استخدامات تجميلية
استخدامات تجميلية وغير متوقعة للفازلين
آية التيجي
يعد الفازلين من المنتجات التي يمكن أن تستغني بها عن الكثير من منتجات المكياج، حيث انه يعطيكي نفس التأثير التي يمكن ان تحصلي عليه من استخدام المرطبات والكريمات، وقد يعطيكي نفس التأثير بل وافضل في بعض الحالات، وفيما يلي سوف نذكر لكم بعض الاستخدامات الغير متوقعة للفازلين، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.

1- استخدامات الفازلين للحواجب:
ويمكن أن تستغني عن جل الحواجب و تقومي باستخدام الفازلين بواسطة فرشاة ماسكرا نظيفة، أو بفرشاة اسنان عادية، وهو ما يحافظ على الحواجب بشكل مهندم، ومنظبط، وخاصة وإن كانت حواجبك ثقيلة، ولا تحتاج إلى الرسم، بالإضافة إلى انه سوف يغذي الحواجب، ويجعلها انعم، واكثر لمعانا.

2- استخدامات الفازلين للرموش:
وإذا كانت رموشك كثيفة، ولا تحتاجين إلى استخدام الماسكرا، وايضا خوفا من تساقطها، او ظهورها بشكل مصطنع، فعليك بوضع كمية صغيرة من الفازلين على فرشاة الماسكرا وتمريرها على الرموش، بشكل أفقي، حيث انها يعطي مظهرا لامعا وجميلا للرموش، بالإضافة إلى انه يساعد على كثافة الرموش، وزيادة طولها.

3- استخدامات الفازلين للشفاه:
ويمكن للفازلين أن يحل محل مرطب الشفاه، ويمكن ان يعطي الشفاه لونا جميلا، وذلك عند خلطة بودرة دم الغزال، او ورد مطحون، او بنجر مسلوق، ومهروس، وهو ما سيعطي شفاهك شكلا جذابا، و صحيا أيضا وناعما، ولونها طبيعي، ويدوم لفترة طويلة.

4- استخدامات الفازلين في إزالة المكياج:
ويمكن أن يستخدم الفازلين في إزالة المكياج من الوجه، بالإضافة إلى أنه سيحافظ على البشرة خالية من الجفاف، وذلك لانه خالى من الكحول عكس معظم مزيلات المكياج الموجودة في الأسواق.

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. محققون أتراك يفتشون مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول

رئيس الوزراء يعقد اجتماع مجلس المحافظين .. اليوم

استخدامات تجميلية وغير متوقعة للفازلين .. أبرزها إزالة المكياج

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

اللي يضربك اضربه.. نصيحة خاطئة توجها الأم لأطفالها

استشاري تغذية: حبة واحدة من الكاكا تكفي

ننشر برنامج ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي هنا نصلي معًا

الأرصاد تحذر من الشبورة وتؤكد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة ولمدة 72 ساعة

بعد دولفين الأنف ودودة العين.. قرادة تسكن أذن رجل.. فيديو

احذر.. الفيسبوك يفضح حالتك النفسية والعقلية

نور بإطلالة ناعمة في أحدث جلسة تصوير.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

شركة ألمانية توقع اتفاقا لتوريد توربينات لسد النهضة

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

كشف غموض سرقة التكاتك بحيلة مبتكرة في بني سويف

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

عصير البصل.. 4 طرق طبيعية لتطويل الشعر بشكل سريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

فيديو

5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر
مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب
زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج
أمين: مصر دولة محورية تسعى دول العالم لـ توطيد العلاقات معها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟