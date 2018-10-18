استخدامات تجميلية وغير متوقعة للفازلين .. أبرزها إزالة المكياج

يعد الفازلين من المنتجات التي يمكن أن تستغني بها عن الكثير من منتجات المكياج، حيث انه يعطيكي نفس التأثير التي يمكن ان تحصلي عليه من استخدام المرطبات والكريمات، وقد يعطيكي نفس التأثير بل وافضل في بعض الحالات، وفيما يلي سوف نذكر لكم بعض الاستخدامات الغير متوقعة للفازلين، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.





1- استخدامات الفازلين للحواجب:

ويمكن أن تستغني عن جل الحواجب و تقومي باستخدام الفازلين بواسطة فرشاة ماسكرا نظيفة، أو بفرشاة اسنان عادية، وهو ما يحافظ على الحواجب بشكل مهندم، ومنظبط، وخاصة وإن كانت حواجبك ثقيلة، ولا تحتاج إلى الرسم، بالإضافة إلى انه سوف يغذي الحواجب، ويجعلها انعم، واكثر لمعانا.





2- استخدامات الفازلين للرموش:

وإذا كانت رموشك كثيفة، ولا تحتاجين إلى استخدام الماسكرا، وايضا خوفا من تساقطها، او ظهورها بشكل مصطنع، فعليك بوضع كمية صغيرة من الفازلين على فرشاة الماسكرا وتمريرها على الرموش، بشكل أفقي، حيث انها يعطي مظهرا لامعا وجميلا للرموش، بالإضافة إلى انه يساعد على كثافة الرموش، وزيادة طولها.





3- استخدامات الفازلين للشفاه:

ويمكن للفازلين أن يحل محل مرطب الشفاه، ويمكن ان يعطي الشفاه لونا جميلا، وذلك عند خلطة بودرة دم الغزال، او ورد مطحون، او بنجر مسلوق، ومهروس، وهو ما سيعطي شفاهك شكلا جذابا، و صحيا أيضا وناعما، ولونها طبيعي، ويدوم لفترة طويلة.





4- استخدامات الفازلين في إزالة المكياج: