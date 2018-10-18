اتحاد الكرة: ندرس مواجهة البرازيل أو الأرجنتين وديا عقب مباراة تونس

أكد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية تلقى أكثر من عرض لخوض منتخب مصر ودية قوية في شهر نوفمبر.





وصرح "عبد الغني"، عبر برنامج (اللعيب) بقناة (إم بي سي مصر)، "لدينا عدة عروض لخوض ودية قوية الشهر المقبل مثل البرازيل والأرجنتين وغالبا سنخوضها بعد مباراة تونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا".





وأضاف: "مواجهة تونس ستبثت أن منتخب مصر بعيدًا عن خافيير أجيري يستحق أن يكون ضمن المرشحين للفوز ببطولة إفريقيا وفرصة للاعبين لإثبات قدراتهم في لقاء خال من الضغوط والاستمتاع بكرة قدم حقيقية بعيدا عن الضغط العصبي لتأهل المنتخبين".





وأكد عبد الغني: "لا يوجد قلق بشأن أجيري فهو غير مدان، ولا تخوف على مستقبله فالأمور تسير في إطارها الطبيعي، الموضوع في إسبانيا ممطوط بسبب خلافات بين مسؤولي اتحاد الكرة هناك".





وأتم عضو اتحاد الكرة: "الإدانة تكون لفريق دفع أموال لكي يفوز بمباراة فكيف يتورط مدرب في تحقيقه الفوز؟!".