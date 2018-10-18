الحكومة السودانية تعتزم استئناف المفاوضات مع المعارضة

أعلنت الحكومة السودانية اعتزامها استئناف التفاوض مع المعارضة، في إطار خارطة الطريق الموقعة في أديس أبابا.





وأوضح مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم أمس، الأربعاء، استعداد بلاده استئناف المفاوضات ريببا مع أطراف المعارضة.





ويأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه رئيس الآلية الإفريقية المختصة بملف التفاوض بالسلام، ثابو أمبيكي، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.





وأوضح إبراهيم أن أمبيكي جاء إلى الخرطوم في إطار التباحث لاستئناف المفاوضات وضرورة مشاركة الموقعين من المعارضة على خارطة الطريق.





وتضم الخارطة إعداد دستور جديد للسودان، ووضع قانون للانتخابات والسماح بالمشاركة في إجراء الانتخابات.





كما التقى أمبيكي، برموز معارضة، مثل رئيس تحالف نداء السودان، الصادق المهدي، بالإضافة إلى جبريل إبراهيم ومنى أركو مناوي.



