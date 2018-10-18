ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الري: منحة للدول الإسلامية المشاركة في برنامج التدريب فبراير المقبل

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:25 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
سلمى عبد الناصر
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه تضمن عدة فعاليات هامة أبرزها الاجتماع الوزاري لائتلاف الدلتاوات ومنتدى الشباب الإفريقي الأول بمشاركة 24 شابًا من 12 دولة إفريقية، فضلًا عن مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى.

وأضاف "عبد العاطي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع الوزاري لائتلاف الدلتاوات اتفق على أن مصبات الأنهار تتأثر بارتفاع منسوب البحار والتغيرات المناخية، وبالتالي يوجد بعض المخاطر وجود الأراضى التى تتعرض للغرق مع المياه الجوفية.

وأكد وزير الري، أن هناك مشاريع بدرجات متفاوتة بين الدول، لافتًا إلى تجربة اليابان مع تسونامي وإقامة مشروعات لإعادة إعمار المدن المتضررة بجانب رفع درجة المقاومة.

وأشار إلى أن مصر تأمل لتبادل الخبرات مع اليابان وفي ذلك الإطار تم تنظيم زيارة تفقدية فى كفر الشيخ والاسكندرية للوقوف على مشاريع مصر لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية.

وأضاف أن رئاسة المؤتمر انتقلت إلى اليابان، التي ستعقد بدورها الاجتماع السنوي العام المقبل، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات قومية مصرية بتمويل ياباني.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي، أن مؤتمر منظمة العالم الإسلامي أتاح المجال لتبادل الخبرات، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات بينه تحته فى الدول الاسلاميه بتمويل البنك الاسلامى للتنمية، وجارٍ دراستها.

وتابع: أن مصر قدمت منحة لكل دولة إسلامية لاستضافتها فى برنامج تدريب فى القاهرة فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 14 - 18 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 100 دولة حول العالم وحوالي 70 وزير بجانب العديد من الخبراء والمتخصيين في مجال المياه.

ترشيحاتنا

وزير التعليم يوضح ملابسات وقف 4 معلمين عن العمل بسبب إعلانات الدروس

شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

ضبط سيارة قمامة وخلاط أسمنت محملين بـ5 أطنان بضائع غير خالصة الرسوم ببورسعيد

احذر هذه الملابس تضر الأطفال باعتراف الشركة المصنعة

نور بإطلالة ناعمة في أحدث جلسة تصوير.. صور

ترامب: لا أريد التخلي عن السعودية بسبب خاشقجي

موظف يعثر على حقيبة بها مبلغ 800 ألف جنيه في مولد السيد البدوي

37 عاما من الجهل ..أتراك يصلون عكس اتجاه القبلة

أشرف رسلان: صفقة روسيا الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتمثل 50% من قوة القطارات

رويترز تكشف حقيقة تسليم تركيا تسجيلات صوتية ومصورة لأمريكا حول جمال خاشقجي

موسكو تحطم رقما قياسيا في درجة الحرارة خلال زيارة السيسى

وزارة الدفاع الروسية تعلن موعد تسليم منظومة إس 400 إلى القوات الفضائية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية
فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟