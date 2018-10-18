الري: منحة للدول الإسلامية المشاركة في برنامج التدريب فبراير المقبل

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه تضمن عدة فعاليات هامة أبرزها الاجتماع الوزاري لائتلاف الدلتاوات ومنتدى الشباب الإفريقي الأول بمشاركة 24 شابًا من 12 دولة إفريقية، فضلًا عن مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى.





وأضاف "عبد العاطي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع الوزاري لائتلاف الدلتاوات اتفق على أن مصبات الأنهار تتأثر بارتفاع منسوب البحار والتغيرات المناخية، وبالتالي يوجد بعض المخاطر وجود الأراضى التى تتعرض للغرق مع المياه الجوفية.





وأكد وزير الري، أن هناك مشاريع بدرجات متفاوتة بين الدول، لافتًا إلى تجربة اليابان مع تسونامي وإقامة مشروعات لإعادة إعمار المدن المتضررة بجانب رفع درجة المقاومة.





وأشار إلى أن مصر تأمل لتبادل الخبرات مع اليابان وفي ذلك الإطار تم تنظيم زيارة تفقدية فى كفر الشيخ والاسكندرية للوقوف على مشاريع مصر لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية.





وأضاف أن رئاسة المؤتمر انتقلت إلى اليابان، التي ستعقد بدورها الاجتماع السنوي العام المقبل، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات قومية مصرية بتمويل ياباني.





وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي، أن مؤتمر منظمة العالم الإسلامي أتاح المجال لتبادل الخبرات، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات بينه تحته فى الدول الاسلاميه بتمويل البنك الاسلامى للتنمية، وجارٍ دراستها.





وتابع: أن مصر قدمت منحة لكل دولة إسلامية لاستضافتها فى برنامج تدريب فى القاهرة فبراير المقبل.



