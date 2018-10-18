عيار ناري يتخطى 3 ملايين جنيه بعد أسبوعين عرضا

حقق فيلم عيار نارى إيرادات 3 ملايين و301 ألف و972 جنيهًا بعد أسبوعين من عرضه داخل دور السينما.





الفيلم تدور أحداثه حول اشتباكات لاظوغلي، حيث تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسا شعبيا وإعلاميا وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية.





ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.



