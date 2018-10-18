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فن

الديزل لمحمد رمضان يقترب من 23 مليون جنيه

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:32 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "الديزل"، إيرادات بلغت قيمتها 22 مليونًا و871 ألفًا و54 جنيهًا بعد 8 أسابيع عرضا.

"الديزل" يقوم ببطولته محمد رمضان وهنا شيحة وياسمين صبرى وفتحى عبد الوهاب وإخراج كريم السبكى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول الدوبلير "بدر الديزل"، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها.

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