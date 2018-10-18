طالبة تعد كعكة من رماد جدتها

برماد الجدة أعدت طالبة بالمرحلة الثانوية كعكة وذهبت لتقدمها إلى زملائها في الفصل الدراسي، الأمر الذي دفع الشرطة للتحقيق في تلك الواقعة.





فقد قامت الطالبة الأمريكية والتي تدرس بأكاديمية دافنشي الخيرية الثانوية في مدينة ديفيس بولاية كاليفورنيا، بإعداد كعكة بالسكر وتوزيعها على زملائها بالمدرسة وتقول لهم انها أعدتها على نار أشعلت ببقايا جدتها، بحسب تقارير القناة الأمريكية "فوكس 40 ".





لتشرع الشرطة في التحقيق بهذه الواقعة بعد أن اخبر عدد من زملاء الطالبة أهلهم بتناولهما كعكة معداة على الرماد، فتقول إحدى الأسر إن ابنها عاد إلى المنزل وأخبرهم أن تلميذة أخرى في المدرسة زعمت أنها قدمت الكعك لزملاء الفصل الدراسي بعد أن خبزته على نار كانت تحتوي على بقايا جدتها.





وتوصلت الشرطة إلى أن هناك 9 طلاب تناولوا هذه الكعكة، مدير المدرسة تايلر مسلاب قال :"إن الأولوية هي سلامة الطلاب وصحتهم، وأن الطلاب الذين تناولوا الكعك غير معرضين لأي أخطار صحية".



