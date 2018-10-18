حادث سرقة يعطل رياضيا عن تحطيم رقم قياسي

تحول حلم شاب بريطاني في لف العالم بدراجته من أجل تحقيق رقم قياسي كونه صغيرا في السن، إلى رحلة بحث عن سارق.





تعرض الشاب البريطاني والذي يدعى "تشارلي كونديل" البالغ من العمر 18 عامًا، لسرقة درجته في أستراليا بعدما قادها عبر أوروبا وآسيا، في إطار رحلته التي تستغرق نحو 8 أشهر وسيقطع خلالها أكثر من 28 ألف كيلومتر، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز".





وتمت السرقة أثناء قضاء "كونديل" ليلة في فندق صغير بمدينة اونسفيل بولاية كوينزلاند، ليكتشف الشاب بعد استيقاظه أن دراجته التي يطلق عليها اسم "كولين" ومعدات التخييم الخاصة به وجواز سفره، قد تمت سرقتهم.





ووقعت تلك الحادثة في اليوم رقم 103 من رحلته الذي يرغب من خلالها كسر رقم قياسي عالمي مسجل باسم بريطاني آخر هو توم دافيس، الذي جاب العالم بدراجته وهو في عمر 19 عاما، منذ 3 سنوات ماضية.





وذكر كونديل في تدوينه على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اليوم رقم 103. يوم متقلب إلى حد ما، فقد استيقظت على سرقة دراجتي"، واستكمل في تدوينته قائلًا لن يؤثر ذلك على رحلتي في كسر الرقم القياسي.



