استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حي المرج: إطلاق حملة نظافة بالمهاجرين

أعلن اللواء مهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، عن أنه يسعى جاهدًا لإزالة أكوام القمامة المتراكمة بالشوارع، والحفاظ على نظافتها ورفع كفاءتها أولاً بأول.





وبشأن شكوى المواطنين بخصوص وجود قمامة في منطقة المهاجرين، أكد رئيس الحي، لـ"صدى البلد"، أنه يتم رفع القمامة بشكل يومي من هذه المنطقة، وسيتم إطلاق حملة نظافة بالمنطقة لرفع أي مخلفات وتنظيف الشوارع.





وتابع رئيس حي المرج: أنه وضع خطة لاستعادة المظهر الجمالي للحي والتي تتضمن التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، بالتزامن مع رفع المخلفات أولًا بأول.