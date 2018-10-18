ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حي المرج: إطلاق حملة نظافة بالمهاجرين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:50 ص
رئيس حي المرج : إطلاق
رئيس حي المرج : إطلاق حملة نظافة بالمهاجرين
عبد العزيز جمال
أعلن اللواء مهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، عن أنه يسعى جاهدًا لإزالة أكوام القمامة المتراكمة بالشوارع، والحفاظ على نظافتها ورفع كفاءتها أولاً بأول.

وبشأن شكوى المواطنين بخصوص وجود قمامة في منطقة المهاجرين، أكد رئيس الحي، لـ"صدى البلد"، أنه يتم رفع القمامة بشكل يومي من هذه المنطقة، وسيتم إطلاق حملة نظافة بالمنطقة لرفع أي مخلفات وتنظيف الشوارع.

وتابع رئيس حي المرج: أنه وضع خطة لاستعادة المظهر الجمالي للحي والتي تتضمن التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، بالتزامن مع رفع المخلفات أولًا بأول.

ترشيحاتنا

قطع المياه 12 ساعة عن 18 منطقة بشبرا الخيمة الجمعة

موجز الأخبار: قمة السيسي وبوتين.. وسعد لمجرد يحاول الانتحار داخل سجن فرنسى

وزير التعليم: لم نصدر أمرا إداريا بإغلاق صفحات المدارس على فيسبوك

فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية

شاهد.. اللقطات الأولى للمحققين الأتراك داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

أخر ملوك منطقة الجزاء..هل يعود متعب للملاعب؟

الجارديان تكشف حقيقة صفقة بيع مانشستر يونايتد للسعودية

شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

فتحي: الأهلي فريق كبير لا يقف على لاعب

ترامب: لا أريد التخلي عن السعودية بسبب خاشقجي

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة جديدة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

إمكانيات مذهلة لسيارة بوتين التي استقلها الرئيس السيسي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية
فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟