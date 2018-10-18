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اقتصاد

مستثمري العاشر: التهريب المقنن يدمر الصناعة المحلية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:42 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قال الدكتور سمير عارف ، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المصنعين يتكبدون خسائر بسبب عمليات التهريب المقننة.

أكد "عارف"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عمليات التهريب المقننة ممثلة فى قيام بعض المستوردين باستيراد منتجات كاملة الصنع مقسمة لجزئين، بالتحايل القانوني تحصل على إعفاءات جمركية كمستلزمات انتاج مما يتسبب في تدمير الصناعة المحلية، فضلًا عن الأضرار التى تلحق بالمواطن إدخال منتجات رديئة جدا دون رقابة عليها من هيئة الصادرات والواردات مثل الكوالين ولمد الليد.

وأوضح أن الحكومة وعدت بتشديد الدور الرقابي لمتابعة الأسواق بسحب عينات من الأسواق ومعرفة مصدرها واتخاذ القرارات القانونية ضد المتهربين.

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