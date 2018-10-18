مستثمري العاشر: التهريب المقنن يدمر الصناعة المحلية

قال الدكتور سمير عارف ، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المصنعين يتكبدون خسائر بسبب عمليات التهريب المقننة.





أكد "عارف"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عمليات التهريب المقننة ممثلة فى قيام بعض المستوردين باستيراد منتجات كاملة الصنع مقسمة لجزئين، بالتحايل القانوني تحصل على إعفاءات جمركية كمستلزمات انتاج مما يتسبب في تدمير الصناعة المحلية، فضلًا عن الأضرار التى تلحق بالمواطن إدخال منتجات رديئة جدا دون رقابة عليها من هيئة الصادرات والواردات مثل الكوالين ولمد الليد.



