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فن

حماقي يستعد لحفل الجامعة الكندية CIC

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:33 ص
المطرب محمد حماقي
المطرب محمد حماقي
محمد صبحي
يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائي "Welcome party" مساء اليوم الخميس داخل الجامعة الكندية "CIC" بالشيخ زايد احتفالا بالطلاب الجدد وبحضور الآلاف من الطلاب من مختلف المراحل وأصدقائهم .

ويتوافق الحفل مع مرور 15 عاما على إنشاء الجامعة الكندية بمصر ويشهد تجهيزات ضخمة لعرضه عالميا على إدارة الجامعة الأم بكندا وبفروعها في مختلف دول العالم لذا وقع الاختيار على حماقي لإحياء الحفل نظرا لما تتميز به أغانيه بألوان موسيقية تتماشى مع التطور العالمي من حيث التوزيعات والألحان والتي تنال اعجاب الشباب من مختلف الأعمار.

على جانب آخر يستعد حماقي لتقديم عدد من المفاجأت لطلاب الجامعة الكندية بمصر حيث يقدم عدد من أغانيه المميزة التي تألق بها منذ بداية مشواره الفني بالإضافة إلى عدد من أغاني ألبومه القادم التي يهديها لجمهوره من مختلف المراحل.

ويقوم بتنظيم الحفل"صوت ميوزيك "التي وضعت جميع الامكانيات للخروج بحفل مبهر من حيث الاضاءة والمؤثرات البصرية وتصميم المسرح.

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