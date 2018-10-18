تحطم مقاتلة للجيش التونسي في البحر المتوسط

سقطت طائرة مقاتلة للجيش التونسي في البحر، ونجا الضابط الطيار الذي كان يقودها من الحادث، بعد فقدان الاتصال به.





وذكر موقع "باب نت تونس" الإخباري، أن وزارة الدفاع الوطني أعلنت أن مروحيات البحث والإنقاذ التابعة لسلاح الطيران، تمكنت من العثور على الضابط الطيار الذي تم فقدان الاتصال به بينما كان يقوم بتمرين اعتراض جوي.





وأشارت الوزارة، إلى أن الضابط تم انتشاله من البحر وهو في حالة وعي تام.





ووفقًا للبيانات، فإن الطيار تمكن من استخدام الكرسي اللافظ، للانفصال عن جسم الطائرة إف 5 التي كان يقودها على بعد حوالي 140 كلم شمال مدينة بنزرت.





وبينت الوزارة أن القوات الإيطالية ساهمت في عملية البحث وتبادل المعلومات عن الطيار.