جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور

تفقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، عمليات تطوير مركز شباب أبو تلات وكذا أراضي المديرية فى الكيلو 26.

كان ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية.





ومن جانبها شكرت صفاء مدير الفرع والجهاز التنفيذى للمركز لما بذله الجميع خلال الفترة السابقة ووجهت بتكملة أعمال التطوير قبل نهاية شهر أكتوبر.



