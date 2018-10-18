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محافظات

جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:45 ص
جولة تفقدية لمسؤولي
جولة تفقدية لمسؤولي اسكندرية بمركز شباب أبو تلات
ريهام بكير
تفقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، عمليات تطوير مركز شباب أبو تلات وكذا أراضي المديرية فى الكيلو 26.

كان ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية.

ومن جانبها شكرت صفاء مدير الفرع والجهاز التنفيذى للمركز لما بذله الجميع خلال الفترة السابقة ووجهت بتكملة أعمال التطوير قبل نهاية شهر أكتوبر.

وتفقدت نزل الشباب وملاعب المركز والمبنى الإدارى وكان في صحبتها لجنة من الدكتور محمد سمبل مدير عام إدارة الهيئات مدحت عبد الخالق مدير فرع شباب العجمى محمد مسعود مدير فرع شباب العامرية ومنال إسماعيل مدير العلاقات العامة حنان علوان معاونى وكيل الوزارة و نادية هيندى التخطيط والمتابعة.
جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور
جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور
جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور
جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور
جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور
جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور
جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور
جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور
جولة تفقدية لمسئولي الإسكندرية بمركز شباب أبو تلات ..صور

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