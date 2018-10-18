السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ..صور

أقامت جمعية رجال الأعمال ومستثمري البحيرة برئاسة المحاسب محمد البطاط، ندوة بعنوان "فرص وسبل الاستثمار والتجارة بين مصر وتنزانيا" بدمنهور بمشاركة السفير التنزاني بالقاهرة، عيسى سليمان ناصور، يرافقه رئيس هيئة الاستثمار والاقتصاد التنزاني، وعدد من أعضاء السفارة، حيث تأتي الندوة في إطار جهود جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لدعم الاقتصاد الوطني، واستثمار العلاقات مع دول القارة السمراء، بما يحقق مصالح مصر والدول الأفريقية على كافة المستويات والاقتصادية والتنموية.





وأعرب الجانب التنزاني، عن سعادته بهذه الندوة التي جاءت عقب زيارته للمناطق الصناعية في برج العرب بالإسكندرية، ووادي النطرون والنوبارية بالبحيرة، لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدين بتجربة مصر المتميزة في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية.





وأكد وليد غراب، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية على أهمية الندوة فى إطار دعم آفاق التعاون المشترك، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، والتأكيد على قوة مناخ الاستثمار المصري واستقراره بما يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى مصر.





ومن جانبه قال المهندس عامر أبو الخير، الممثل التجاري لدولة تنزانيا في مصر، إن زيارة الوفد جاءت مثمرة بشكل كبير، حيث اطلع خلالها الوفد الدبلوماسي الاستثماري التنزاني على آلية العمل في عدة منشآت صناعية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ولمسوا بأنفسهم رغبة رجال الأعمال والمستثمرين في تطوير التعاون المشترك بين البلدين، والانطلاق من خلالها إلى باقي الدول الأفريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة للقارة السمراء.