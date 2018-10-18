ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:12 ص
السفير التنزاني يشيد
السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر فى إنشاء المناطق الصناعية
جمالات الدمنهورى
أقامت جمعية رجال الأعمال ومستثمري البحيرة برئاسة المحاسب محمد البطاط، ندوة بعنوان "فرص وسبل الاستثمار والتجارة بين مصر وتنزانيا" بدمنهور بمشاركة السفير التنزاني بالقاهرة، عيسى سليمان ناصور، يرافقه رئيس هيئة الاستثمار والاقتصاد التنزاني، وعدد من أعضاء السفارة، حيث تأتي الندوة في إطار جهود جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لدعم الاقتصاد الوطني، واستثمار العلاقات مع دول القارة السمراء، بما يحقق مصالح مصر والدول الأفريقية على كافة المستويات والاقتصادية والتنموية.

وأعرب الجانب التنزاني، عن سعادته بهذه الندوة التي جاءت عقب زيارته للمناطق الصناعية في برج العرب بالإسكندرية، ووادي النطرون والنوبارية بالبحيرة، لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدين بتجربة مصر المتميزة في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية.

وأكد وليد غراب، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية على أهمية الندوة فى إطار دعم آفاق التعاون المشترك، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، والتأكيد على قوة مناخ الاستثمار المصري واستقراره بما يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى مصر.

ومن جانبه قال المهندس عامر أبو الخير، الممثل التجاري لدولة تنزانيا في مصر، إن زيارة الوفد جاءت مثمرة بشكل كبير، حيث اطلع خلالها الوفد الدبلوماسي الاستثماري التنزاني على آلية العمل في عدة منشآت صناعية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، ولمسوا بأنفسهم رغبة رجال الأعمال والمستثمرين في تطوير التعاون المشترك بين البلدين، والانطلاق من خلالها إلى باقي الدول الأفريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة للقارة السمراء.

السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ..صور
السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ..صور
السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ..صور
السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ..صور
السفير التنزاني يشيد بتجربة مصر في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ..صور

ترشيحاتنا

فتحي: الأهلي فريق كبير لا يقف على لاعب

شاهد.. في أحدث ظهور بعد إعلان إصابته بالسرطان.. الفيشاوي يقبل رأس نادية لطفي

اليوم.. استكمال محاكمة بديع وآخرين في أحداث مكتب الإرشاد

وزير التعليم: لم نصدر أمرا إداريا بإغلاق صفحات المدارس على فيسبوك

العثور على طيار حربي تونسي في عرض البحر بعد فقد الاتصال مع مقاتلته

شاهد.. الشرطة الأمريكية تعين أول ضابط في الـ7 من عمره

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة في كمائن ليلية بأسوان ..صور

عروض نوبية في احتفالات التعامد بكوم أمبو

وزير الخارجية الأسبق: مصر أكثر دولة مستقرة في العالم العربي

وزير التعليم يوضح ملابسات وقف 4 معلمين عن العمل بسبب إعلانات الدروس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

رواتب العاملين في الجهاز الحكومي مهددة بالتوقف.. لهذا السبب

رويترز تكشف حقيقة تسليم تركيا تسجيلات صوتية ومصورة لأمريكا حول جمال خاشقجي

المحترف المصري احمد ناصر لـ صدي البلد: ميدو سبب رحيلى عن الزمالك.. ومحمد صلاح يساعدني فى هولندا

أحمد فتحي يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

كشف غموض سرقة التكاتك بحيلة مبتكرة في بني سويف

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

6 نصائح للتخلص من الماء الزائد بالجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب
زوجة جمال الغيطاني: الإخوان الإرهابية حاولت منعه من الحصول على العلاج
أمين: مصر دولة محورية تسعى دول العالم لـ توطيد العلاقات معها
علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية
فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟